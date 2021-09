Cristiano Ronaldo torna a casa, all'Old Trafford, il Teatro dei sogni. Arrivato a Manchester solo qualche giorno fa, dopo essere rimasto in Portogallo per Nazionale (CR7 ha riassaporato il gusto di attraversare l'Old Trafford. Lo United ci ha fatto subito un video di presentazione per ricordare a tutti Entra sul terreno di gioco con passo fiero.torna a casa, all'Old Trafford, il. Arrivato a Manchester solo qualche giorno fa, dopo essere rimasto in Portogallo per Nazionale ( segnando il gol n° 111 ) e visite mediche,ha riassaporato il gusto di attraversare l'Old Trafford. Lo United ci ha fatto subito un video di presentazione per ricordare a tutti che Ronaldo è tornato , nella sua casa...

I tifosi del Manchester United sognano per il rientro di CR7 dopo 6 stagioni all'insegna di gol e, soprattutto, trofei. Là dove ha vinto una Champions League, un Mondiale per club, 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup e 1 Community Shield oltre al titolo di capocannoniere della Premier e della Champions League nel 2008. Il suo anno migliore, considerando che in quella stagione portò a casa la Champions League e il suo primo Pallone d'oro. La storia ricomincia?

