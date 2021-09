Quando Cristiano Ronaldo era alla Juventus, grazie alla Flat Tax, pagava centomila euro all’anno sui redditi esteri, quello che proviene da diverse milionarie sponsorizzazioni. In Inghilterra andrà ancora meglio: Ronaldo infatti non pagherà nessuna imposta sui redditi esteri, grazie al bonus “Res Non Dom”. Lo spiega il Sole 24Ore.

Ce l'hanno fatta passare come una bella storia d'amore che fa tutto il giro e poi torna a compiersi, ma quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United è anche e soprattutto un affare dal punto di vista economico. In Italia, CR7, beneficiando della Flat Tax pagava solo 100mila euro su tutti i redditi provenienti dall'estero (le sue sponsorizzazioni extra-lusso). Fu anche grazie a questo tipo di incentivo che i bianconeri riuscirono a convincere il giocatore a lasciare il Real Madrid per venire nel Bel Paese.

In questo senso l'Inghilterra diventa "Bellissimo Paese", visto che CR7 là non dovrà pagare nemmeno una cifra forfettaria. Il portoghese infatti beneficerà di un bonus che gli permetterà di non pagare nessuna tassa sui proventi dagli sponsor chiamato "Res non Dom" (residenti non domiciliati): tradotto, le persone che vivono e lavora in Inghilterra ma che secondo le leggi britanniche ha la casa permanente in un altro Paese. Un regime fiscale che permette di non essere tassati per i redditi esteri che vengono collocati fuori dal Regno Unito e non importati nel Paese. Ronaldo lo utilizzò già nel 2003, quando passò dal Portogallo all'Inghilterra, e ora ne usufruirà ancora.

