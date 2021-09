Un risultato forse più rotondo di quel che ha raccontato la partita, ma tant'è: il Liverpool batte il Crystal Palace ad Anfield con un netto 3-0 e si conferma in testa alla Premier League, per ora in solitaria dopo il pari del City e in attesa di Chelsea e Manchester United. Manè apre le danze nel primo tempo col 100esimo gol in maglia Reds, Salah e Keita chiudono i conti al tramonto del match. La squadra di Patrick Vieira, che arrivava dal netto 3-0 al Tottenham, non sfigura e si rende pericolosa dalle parti di Alisson, ma il palo in avvio e qualche imprecisione di troppo sottoporta fanno la differenza. Van Dijk e compagni in controllo nella seconda parte del match.

Il tabellino

Liverpool-Crystal Palace 3-0 (primo tempo 1-0)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Henderson (88' Origi), Fabinho, Thiago Alcantara (62' Keita); Salah, D. Jota (76' Jones), Mané. All. Klopp

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté (82' Olise), McArthur (65' Riedewald); Ayew, Benteke (65' Edouard), Zaha. All. Vieira

Arbitro: A. Madley

Gol: 43' Mané, 78' Salah, 89' Keita

Assist: van Dijk

Ammoniti: Henderson, Tsimikas, Salah, Ward

La cronaca in 7 momenti chiave

2' PALO ZAHA - Palla vagante in area Liverpool: Alisson giudica male la traiettoria, Zaha sfiora il pallone e il portiere brasiliano lo devia sul palo!

15' HENDERSON PERICOLOSO! Azione avvolgente del Liverpool, col capitano che calcia al volo sul primo palo su un cross dalla sinistra di Manè: Guaita devia in corner!

38' CHE ERRORE DI JOTA! PAZZESCO! Cross di Henderson, Thiago impegna Guaita con un colpo di testa forte ma centrale e sulla ribattuta Jota calcia alle stelle da due passi, a porta quasi sguarnita!

43' MANEEEEE! 1-0 LIVERPOOL! Corner di Tsimikas, Salah impegna Guaita di testa e il senegalese è il più lesto a ribadire in rete il pallone! Male qui la difesa del Palace.

72' OCCASIONE EDOUARD! Il neoentrato è pescato tutto solo in area, ma sbaglia il controllo e Alisson salva tutto!

78' SALAAAAAAH! 2-0 LIVERPOOL! Altro corner, l'egiziano sbuca sul secondo palo dopo il tocco di van Dijk e buca Guaita!

89' KEITAAAAAAA! 3-0 LIVERPOOOOOL! CHE GOL! Corner di Salah, Guaita respinge coi pugni e il centrocampista dei Reds trova un mancino magico al volo che si infila all'angolino! Spettacolo!

Il migliore

Mohamed SALAH - Nel primo tempo si accende a tratti, ma quando lo fa son dolori. Trova più continuità nella ripresa. Entra in tutti e tre i gol. 99 reti in 150 presenze in Premier. Sempre decisivo.

Il peggiore

Jordan AYEW - Praticamente mai pericoloso, raggiunge l'"apice" calciando in maniera imbarazzante su un contropiede che avrebbe meritato decisamente miglior fortuna.

