Manchester City basta il minimo sforzo per avere ragione del Leicester e incamerare il 3° successo di fila in questa Premier League 2021-22. Al King Power Stadium decide infatti un gol di Bernardo Silva, il migliore in campo per distacco, e per la prima volta, dopo manita". I padroni di casa si confermano squadra solida, quadrata e ben impostata sulle idee calcistiche di un allenatore che ormai non finisce più di stupire. Brendan Rodgers dimostra ancora una volta di essere un top-manager, accettando di giocare di ripartenza vista la differenza tecnica e qualitativa, ma non per questo soccombendo nel gioco. Nel finale il Leicester avrebbe infatti qualche occasione per riportare il punteggio in parità, ma Ederson - recuperato proprio in extremis dopo la quarantena impostagli post-nazionali - sale in cattedra e chiude la porta a tripla mandata. Albasta il minimo sforzo per avere ragione del Leicester e incamerare ilin questa Premier League 2021-22. Al King Power Stadium decide infatti un, il migliore in campo per distacco, e per la prima volta, dopo due gare di fila , i Citizens di Guardiola non hanno bisogno dell'ormai classica "". I padroni di casa si confermano squadra solida, quadrata e ben impostata sulle idee calcistiche di un allenatore che ormai non finisce più di stupire.dimostra ancora una volta di essere un top-manager, accettando di giocare di ripartenza vista la differenza tecnica e qualitativa, ma non per questo soccombendo nel gioco. Nel finale il Leicester avrebbe infatti qualche occasione per riportare il punteggio in parità, ma- recuperato proprio in extremis dopo la quarantena impostagli post-nazionali - sale in cattedra e chiude la porta a tripla mandata.

Lo stesso aveva fatto Kasper Schmeichel nella prima metà di gara, salvando il risultato in almeno quattro diverse occasioni e confermandosi portiere mostruoso tra i pali. Non è bastato però lo show del suo portiere, a un Leicester che peraltro ha impensierito gli ospiti a inizio ripresa, con due folate consecutive fermate solo dalla sfortuna. La prima per un errore nell'ultimo passaggio, la seconda dalla traversa, su cui è finito il colpo di testa di Harvey Barnes, perfettamente imbeccato da James Maddison a conclusione di una splendida azione corale delle Foxes, impreziosita dal tacco a seguire di Castagne. 2° k.o. in questa Premier per il Leicester, che rimane così a quota 6 punti in classifica (9° posto provvisorio). Sale invece a 9 il City, alle spalle solamente dei cugini dello United e in attesa del Chelsea.

Premier League La Federcalcio brasiliana chiede uno stop per i giocatori 09/09/2021 A 07:30

TABELLINO

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY 0-1

LEICESTER CITY (4-3-2-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison, Barnes; Vardy. All. Brendan Rodgers

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; Bernardo Silva, Torres, Grealish; Jesus. All. Pep Guardiola

ARBITRO: Paul Tierney.

GOL: 62' Bernardo Silva (M).

AMMONITI: 26' Rodri (M), 38' Laporte (M), 75' Soyuncu (L).

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA IN 8 MOMENTI CHIAVE

06’ SCHMEICHEL PRESENTE! Bernardo Silva va via sulla sinistra e mette in mezzo un cross delizioso, su cui si avventa Gabriel Jesus. Colpo di testa potente, ma non molto angolato: ottima la risposta del danese.

08’ EDERSON RISPONDE!! C’è gloria anche per il portiere del City. Ripartenza del Leicester con Vardy che mette al centro un pallone rasoterra centrato in spaccata da Barnes. Ederson ci mette il corpo e anche il volto, vista la scarpata – involontaria – che subisce dall’avversario.

19’ MIRACOLO DI SCHMEICHEL!! Il Leicester perde palla sulla trequarti e Bernardo Silva prova ad approfittarne, volando verso la porta di casa. Sinistro a giro dal limite, ma Schmeichel è ancora prodigioso nel deviare in angolo.

42’ SI IMMOLA VESTERGAARD!! Il difensore del Leicester è autore di un autentico miracolo. Carambola in area e palla che arriva sui piedi di Torres al limite dell’area piccola. Destro a botta sicura, ma Vestergaard respinge e salva lo 0-0.

47’ CHE OCCASIONE PER BARNES!! Doppio colpo di tacco, prima di Vestergaard e poi di Castagne. Il secondo lancia la corsa di Maddison, il quale vede l’arrivo di Barnes dalla sinistra e gli mette un cioccolatino sulla testa. Colpo di testa potente ma centrale, con palla che scheggia la parte alta della traversa.

62’ GOOOOOL DI BERNARDO SILVA!! Ci pensa il migliore in campo a sbloccare questa partita. Tiro di un compagno ribattuto dalla difesa, ma palla che resta vagante in area piccola. Al vertice della stessa, Silva si fionda e scaraventa la sfera alle spalle di un incolpevole Schmeichel.

75’ EDERSON MIRACOLOSO!! Ripartenza micidiale del Leicester, con Iheanacho che apparecchia alla perfezione per l’accorrente Lookman. Il numero 37 di casa si fa però ipnotizzare dall’uscita del portiere avversario, calciandogli letteralmente addosso il pallone del potenziale pari.

91’ FERNANDINHO VICINO ALLO 0-2!! Il Leicester perde nuovamente palla sulla trequarti, con Gundogan che recupera e lancia nello spazio Fernandinho. Destro a incrociare di quest’ultimo e palla che sibila vicinissima al palo della porta difesa da Schmeichel.

IL MIGLIORE

Indubbiamente Bernardo Silva. Praticamente ovunque, dai suoi piedi parte l'80% delle azioni pericolose del City. Gol di rapina, ma anche di freddezza, a coronamento di una grande prova personale in una partita non semplice per la squadra di Pep Guardiola. 36° gol con la maglia dei Citizens per un giocatore sempre più imprescindibile.

IL PEGGIORE

James Maddison. Molto fuori dal gioco delle Foxes e non a suo agio come al solito tra le mura amiche del King Power Stadium. Da lui passano molte delle trame del gioco voluto da Rodgers. Non era facile contro un City che non gli ha dato respiro, ma era lecito aspettarsi comunque qualcosa di più a livello personale. Troppo poco il bel crosso per l'incornata di Barnes.

Solskjaer: "CR7 allo United non farà panchina, ci renderà più forti"

Calcio Si discute il nuovo fair play finanziario: tetto di spese al 65-70% 05/09/2021 A 08:10