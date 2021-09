sul nuovo FIFA 22, il nome di Mendy non comparirà nella rosa dei Citizens. Il francese è ancora in attesa di una sentenza (fissata il 24 gennaio) e dovrà presentarsi alla corte il 15 novembre. Piove sul bagnato per Benjamin Mendy. Il 27enne difensore del Manchester City è accusato di quattro casi di stupro e una violenza sessuale . I fatti sarebbero accaduti tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2021, secondo la corte del Cheshire. Dopo la sospensione del club, ufficializzata in una nota del 26 agosto, non si è fatto attendere il provvedimento di Electronic Arts:. Il francese è ancora in attesa di una sentenza (fissata il 24 gennaio) e dovrà presentarsi alla corte il 15 novembre.

Nonostante non sia ancora emerso un verdetto finale, la storica compagnia videoludica si è tutelata rimuovendo ogni traccia di Mendy dal gioco (in uscita l'1 ottobre). EA ha legittimato questa scelta appoggiandosi al provvedimento del club: "Dal momento che Benjamin Mendy è stato rimosso dalla rosa attiva sia del Manchester City che della Francia, è stato rimosso anche in FIFA dalle rispettive squadre e sospeso dai pacchetti e dall’Ultimate Draft di FIFA Ultimate Team FUT mentre è in attesa di giudizio”, ha precisato l'azienda in una nota.

