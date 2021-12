Perde il Liverpool, pareggia il Chelsea e vince, come sempre, il Manchester City. La capolista, è proprio il caso di dirlo, se ne va. Il pur volenteroso Brentford non resiste alla maggiore qualità della formazione di Guardiola, che pur non entusiasmando e giocando gran parte della gara al piccolo trotto si impone per 1-0 e vince la decima di fila in Premier League: decide un gol dopo 16 minuti di Phil Foden, che nella ripresa si vede pure annullare per fuorigioco, esattamente come Laporte, il punto del raddoppio. Le Bees pungono sul punteggio di 0-0, sfiorando in un paio di occasioni il vantaggio, poi accettano il possesso palla avversario e non riescono più a far male. Classifica dolcissima per il City, che vola a 50 punti con una partita in più rispetto al Liverpool, ancorato a 41 dopo il ko di Leicester anche se con una partita in meno. Mentre il Chelsea, dopo il dolorosissimo pareggio contro il Brighton, si lecca le ferite. E domenica c'è proprio Chelsea-Liverpool.