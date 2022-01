Un grande Chelsea batte il Tottenham nel Derby di Londra, valido per la 23ma giornata di Premier League. Bella gara della banda di Tuchel che, dopo 4 partite senza vittorie e prestazioni alquanto lacunose, vince e convince 2-0 contro gli Spurs di Conte.

Ma analizziamo con calma la partita. I padroni di casa partono meglio, attaccando con verve e aggressività, mentre il Tottenham si chiude a fatica dietro. Lukaku, Thiago Silva e Ziyech sono pericolosi dalle parti di Lloris, ma la palla non entra. Alla mezz'ora però gli ospiti alzano il baricentro e trovano anche il gol del vantaggio con il solito Kane, ma l'arbitro annulla per un fallo dell'inglese su Thiago Silva nello stop prima della girata vincente. Nella ripresa il Chelsea parte con le marce alte e in pochi minuti è già 2-0: prima una perla assoluta di Ziyech, col sinistro a giro dal limite nel sette, poi solito colpo di testa di Thiago Silva su palla inattiva. Dopo il raddoppio succede ben poco: i padroni di casa amministrano, mentre gli ospiti non sembrano avere armi per fare male ai blues. Dopo X minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

I blues si ritrovano a -10 dalla vetta del Liverpool, con una partita in più. Se la Premier è quasi andata, almeno torna a girare a mille. Fantastico Ziyech, ottimo Thiago Silva, bene Hudson-Odoi, mentre Lukaku fatica, anche se è sempre presente e combatte su ogni pallone. Male invece il ritorno di Conte a Stamford Bridge. Sconfitta sotto tutti i punti di vista per gli ospiti, che semplicemente non riescono a impensierire più di tanto Kepa e compagni. Tottenham che rimane settimo, anche se con solo 20 partite giocate, mentre il Chelsea ne ha giocate ben 24.

IL TABELLINO

CHELSEA: Kepa, Rudiger, Silva, Sarr, Azpilicueta, Jorginho (dal 73' Kanté), Kovacic, Hudson-Odoi (dall'87' Alonso), Mount, Ziyech (dal 91' Saul), Lukaku.

TOTTENHAM: Tottenham: Lloris, Doherty, Tanganga (dal 56' Skipp), Dier, Sanchez, Davies, Winks (dall'89' Gil), Hojbjerg, Bergwijn, Sessegnon (dal 56' Moura), Kane

GOL: Ziyech (C), Thiago Silva (C),

AMMONITI: Thiago Silva (C), Tanganga (T), Jorginho (C),

ESPULSI: Nessuno

LA PARTITA IN 9 MOMENTI CHIAVE

02' GIRATA DI LUKAKU: Cross dalla destra di Mount, la sfera arriva a Lukaku a centro area che gira in porta di destro. Alta sopra la traversa.

08' THIAGO SILVA DI TESTA: Corner per il Chelsea, palla dentro e l'ex PSG stacca bene ma la mette alta.

10' LLORIS RESPINGE SU ZIYECH: Dalla fascia l'ex Ajax si accentra e prova il tiro a giro, un po' centrale e il portiere respinge con i pugni.

12' DAL LIMITE WINKS: Progressione centrale del centrocampista che di sinistro libera il tiro, bloccato facile da Kepa.

39' GOL ANNULLATO A KANE: KANE: L'ingese stoppa in area un cross dalla sinistra, si gira e mette in rete, ma prima di stoppare il pallone si libera dalla marcatura di Thiago Silva con una spinta.

47' MAGIA DI ZIYECH: Gol spettacolare! L'ex Ajax dal limite dell'area va a giro col sinistro che finisce veramente nell'angolino.

49' LLORIS PARA SU ZIYECH: Tottenham frastornato e Chelsea vicina al raddoppio. Stavolta l'attaccante va di potenza sul rimpallo al limite dell'area, bravissimo il portiere in tuffo a respingere.

54' RADDOPPIO DI THIAGO SILVA: Punizione per il Chelsea da posizione defilata. Palla in mezzo e Thiagone di testa incorna e la mette dentro.

86' GRANDE PARATA DI KEPA: Corner per il Tottenham, palla dentro e incornata di Kane, bravo Kepa a respingere. Il portiere tra l'altro va a sbattere contro il palo e si fa male.

LA STATISTICA CHIAVE

Ventesimo assist per Mason Mount negli ultimi due anni. Il migliore e di gran lunga del Chelsea.

IL MIGLIORE

Hakim ZIYECH: MVP di oggi. Buon primo tempo, stupenda ripresa. Trascina i suoi alla vittoria nel derby di Londra. Il primo gol è una perla assoluta.

IL PEGGIORE

Ryan SESSEGNON: Impalpabile, invisibile, quasi fastidioso. Gioca con sufficienza, non si vede mai.

