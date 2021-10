Al Liverpool di Klopp non bastano 40 minuti al limite della perfezione, dopo due 5-0 consecutivi inflitti a Watford e Manchester United, i Reds si fermano in casa contro un ottmo Brighton. Padroni di casa che la sbloccano dopo appena 4 minuti con Henderson, il raddoppio di Mané al 24esimo - poi - sembra dover spianare la strada al Liverpool verso un'altra goleada. Eppure, il Brighton non si scompone e, anzi, dopo aver rischiato di incassare il tris su una clamorosa ingenuità del proprio portiere Sanchez, trova il gol che riapre il match con una perla di Mwepu sul finale di primo tempo. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a dimostrare di averne di più, il Liverpool arretra e Trossard infila Alisson al 65esimo trovando il gol del definitivo 2-2. Ancora un pareggio per il Brighton - il quarto delle ultime cinque uscite di campionato, rallenta la squadra di Klopp, ora a -3 dal Chelsea capolista.

Il tabellino

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-2

GOL: 4' Henderson, 24' Mané (L); 41' Mwepu, 65' Trossard (B)

ASSIST: Salah (1-0), Oxlade-Chamberlain (2-0), March (2-1), Lallana (2-2)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita (dal 19' Oxlade-Chamberlain), Henderson, Jones; Salah, Firmino (dal 78' Jota), Mané. All. Klopp

BRIGHTON (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Duffy, Dunk, Cucurella; Moder (dal 66' Lamptey), Lallana (dal 77' Gross); March, Bissouma (dal 60' Mac Allister), Mwepu; Trossard. All. Potter

ARBITRO: Mike DEAN

AMMONITI: 89' Minamino, 93' Henderson (L), 91' Lamptey, 92' Duffy (B)

La partita in 6 momenti chiave

4' - LA SBLOCCA IL LIVERPOOL! HENDERSON! Salah fa tutto bene palla al piede, servizio dal limite per Henderson che sblocca il match con il primo gol stagionale in campionato!

16 - PALO DEL BRIGHTON! Bissouma arriva in area e riesce a liberarsi per il tiro: decisivo il tocco di Alisson che devia il pallone sul palo e salva il Liverpool!

24' - RADDOPPIA IL LIVERPOOL! MANE! Cross morbido del neo entrato Oxlade-Chamberlain, Mané impatta bene di testa da distanza ravvicinata e non lascia scampo a Sanchez!

35' - GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL! Disastro del portiere ospite Sanchez che nel tentativo di rinviare colpisce in pieno Mané: la palla scivola in rete per il 3-0 Liverpool ma a salvare il Brighton ci pensa il VAR, attento nel ravvisare il tocco di mano di Mané nel momento del gol!

41' - ACCORCIA IL BRIGHTON! MWEPU! Gol fantastico del Brighton nel momento forse migliore del Liverpool: conclusione beffarda dal limite dell'area che scavalca Alisson e si insacca per il 2-1!

65' - PAREGGIA IL BRIGHTON! CI PENSA TROSSARD! Lallana costruisce bene, arriva al limite dell'area e pesca Trossard: controllo e destro sul primo palo che fredda Alisson e vale il pari!

Il migliore

Enock MWEPU - Corsa, sostanza palla al piede e un eurogol che riapre la strada alla rimonta del Brighton. Ad Anfield è lui a rubare la scena destreggiandosi al meglio tra le maglie dei difensori di casa.

Il peggiore

Robert SANCHEZ - Un errore davvero da playstation: tentativo di rilancio coi piedi che sbatte in pieno su Mané e palla che si infila alle sue spalle. Per sua fortuna, il VAR ravvisa il tocco di mano del numero 10 dei Reds.

