Prima e parziale minifuga, in attesa di Liverpool e Chelsea. La sfida tra Pep Guardiola e il Loco Bielsa non ha storia: il Manchester City umilia il Leeds United con un nettissimo 7-0 e vola rispettivamente a +4 e a +5 sulle due rivali per il titolo, entrambe in campo giovedì. Gara già decisa in un primo tempo a senso unico, chiuso dal City sul 3-0 grazie a Foden, Grealish e De Bruyne. E nella ripresa le tubature si rompono definitivamente: a segno Mahrez, ancora De Bruyne, quindi Stones e Aké. Un sogno da una parte, un incubo che finisce solo al 90' dall'altra. Il Manchester City prosegue dunque la propria corsa implacabile a caccia del secondo titolo di Premier League consecutivo: fanno 6 vittorie consecutive. Mentre il Leeds, decimato dagli infortuni e sempre in sofferenza, è costantemente costretto a guardarsi alle spalle. La zona retrocessione non è distante.

Tabellino

Manchester City-Leeds 7-0 (primo tempo 3-0)

Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones, Ruben Dias (65' Aké), Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri (56' Fernandinho), Bernardo Silva (46' Gundogan); Mahrez, Foden, Grealish. All. Guardiola

Leeds (4-2-3-1): Meslier; Shackleton (38' Klich), Ayling, Diego Llorente, Junior Firpo (73' Drameh); Dallas, Forshaw; Raphinha, Roberts, Harrison; James (46' Gelhardt). All. Bielsa

Arbitro: Paul Tierney

Gol: 8' Foden, 13' Grealish, 32' De Bruyne, 49' Mahrez, 62' De Bruyne, 74' Stones, 78' Aké

Ammoniti: Firpo, Ruben Dias

Espulsi: nessuno

La cronaca in 13 momenti chiave

7' – Errore in disimpegno di Diego Llorente, De Bruyne tocca per Bernardo Silva, che con la porta quasi vuota ciabatta incredibilmente a lato.

8' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Altro buco nella difesa del Leeds, Meslier ci mette una pezza in uscita, ma la palla arriva a Foden, il cui sinistro sporco viene svirgolato sulla linea da Dallas e termina in rete. 1-0.

13' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Cross a giro di Mahrez e colpo di testa ravvicinato di Grealish, che non dà scampo a Meslier. Raddoppio del City.

32' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Rodri libera splendidamente in area il belga, che si presenta davanti a Meslier e lo batte imparabilmente con il sinistro. E sono tre.

De Bruyne a segno in Manchester City-Leeds Credit Foto Getty Images

41' – Rasoiata mancina di Foden e palla che sfiora il palo con Meslier completamente immobile. City vicino anche al 4-0.

49' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Sinistro di Mahrez e deviazione di Firpo che non dà scampo a Meslier. Poker del City.

53' – Mahrez scodella sul secondo palo per Gundogan, che va d'esterno al volo sfiorando la porta. Sarebbe stato un gol stupendo.

56' – Dallas arriva di gran carriera dal limite, calcia a giro col sinistro e scheggia il palo esterno. Prima palla gol per il Leeds.

61' – Mahrez tocca dentro per Foden, che mette dentro a porta vuota ma è in leggero fuorigioco: gol annullato.

62' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Destro strepitoso di De Bruyne sotto la traversa e palla ancora in rete. Questa volta non ci sono dubbi, è gol del City. 5-0.

70' – Mahrez ha di nuovo spazio in area e calcia col destro da posizione defilata, costringendo Meslier a deviare in angolo.

74' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Meslier dice di no prima a Laporte e poi a Stones, che però poi non dà scampo al portiere del Leeds con un sinistro ravvicinato. 6-0.

78' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Angolo di Foden e colpo di testa vincente di Aké, che ancora una volta batte Meslier. 7-0.

Il migliore

De Bruyne. Due gol, una serie di assist, giocate da campione. Assieme a Mahrez, pure lui strepitoso, è il faro di Guardiola.

Il peggiore

Junior Firpo. Praticamente tutti bocciati nel Leeds. E bocciatissimo anche l'ex Barça, che non prende mai Mahrez, viene ammonito e rischia di regalare un rigore.

