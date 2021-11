Steven Gerrard lascia difatti i Glasgow Rangers, dopo il Villans: sarà la prima avventura in assoluto su una panchina di Premier League per il tecnico 41enne che in passato aveva allenato l'Under 18 del Liverpool prima di volare in Scozia a farsi le ossa. L'Aston Villa punta su un purosangue calcistico per la propria panchina. L'ex fuoriclasse del Liverpoollascia difatti i Glasgow Rangers, dopo il titolo di Scozia dello scorso anno, e abbraccia isarà lasu una panchina di Premier League per il tecnico 41enne che in passato aveva allenato l'Under 18 del Liverpool prima di volare in Scozia a farsi le ossa.

La leggenda Reds prenderà dunque il posto di Dean Smith; fatali le cinque sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare l'Aston Villa fino alla sedicesima piazza in classifica con magro bottino di 10 punti in 11 match. Esordio fissato contro il Brighton & Hove Albion per il prossimo 20 novembre alle ore 16:00 nella cornice del Villa Park: appuntamento da segnare col circoletto rosso sul calendario, Steve-G is back!

