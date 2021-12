“Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates fu***ng Chelsea!” un coro tutto per l’allenatore italiano direttamente dalla voce dei tifosi del Tottenham. Nonostante siano passati solo due mesi dall’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter, Conte è già un vero e proprio idolo visto che ha rilanciato gli Spurs verso la Champions visto che si trovano a -6 punti dall’Arsenal quarto, con tre partite da recuperare.

La sua mano è già tangibile nel gioco del Tottenham, che è diventata una macchina da guerra a sua immagine e somiglianza. Durante le partite è il solito show in panchina, anche se a detta di Son Heung-min non sempre è facile capirlo: “Il mister urla per 90 minuti, ma quando sono dall’altra parte del campo non è facile capirlo. È uno che gesticola tanto, ma non sempre è utile: spesso sono costretto a fingere di aver compreso le sue indicazioni”.

