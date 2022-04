"Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Erik ten Hag come allenatore della prima squadra maschile, soggetto all'obbligo del visto di lavoro, dalla fine di questa stagione fino a giugno 2025, con possibilità di proroga per un ulteriore anno". Ecco l'ufficialità della notizia che già tutti sapevano: arriva dal sito ufficiale dei Red Devisl.

Uno degli allenatori più di successo in Europa

John Murtough, direttore del calcio, ha dichiarato: "Negli ultimi quattro anni all'Ajax, Erik ha dimostrato di essere uno degli allenatori più eccitanti e di successo in Europa, famoso per il calcio attraente e offensivo della sua squadra e per l'impegno nei confronti dei giovani. Nelle nostre conversazioni con Erik che hanno portato a questo appuntamento, siamo rimasti profondamente colpiti dalla sua visione a lungo termine di riportare il Manchester United al livello in cui vogliamo competere, e dalla sua spinta e determinazione per raggiungerlo. Auguriamo buona fortuna a Erik mentre si concentra sul raggiungimento di una conclusione positiva della stagione all'Ajax e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto al Manchester United quest'estate".

Un grande onore

Erik ten Hag ha dichiarato: “È un grande onore essere nominato allenatore del Manchester United e sono estremamente entusiasta della sfida che ci attende. Conosco la storia di questo grande club e la passione dei tifosi e sono assolutamente determinato a sviluppare una squadra in grado di offrire il successo che meritano.

"Sarà difficile lasciare l'Ajax dopo questi anni incredibili e posso assicurare ai nostri fan il mio completo impegno e concentrarmi sul portare a termine questa stagione con successo prima di trasferirmi al Manchester United".

