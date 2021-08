1-0 con cui il Tottenham espugna il Molineux Stadium di Wolverhampton e rimane a punteggio pieno in classifica, dopo due giornate di questa Premier League 2021-22. Una vittoria sofferta, forse immeritata vista la mole di gioco – e di occasioni – costruite dai Wolves, ma comunque un successo. I tre punti portano la firma di Dele Alli, autore del rigore decisivo e ritornato al gol dopo oltre un anno (non segnava da marzo 2020), nella sfida che celebra anche le 300 presenze in Premier di Hugo Lloris con la Adama Traoré si conferma atleta generosissimo e devastante, ma cannoniere poco lucido sottoporta. Clamorosa l’occasione gettata al vento al 60’ di gioco a tu per tu col portiere avversario, peraltro non l’unico errore ravvicinato della sua gara. Massima resa col minimo sforzo. Potrebbe essere riassunto più o meno così l’Stadium di Wolverhampton e rimane a punteggio pieno in classifica, dopo due giornate di questa Premier League 2021-22. Una vittoria sofferta, forse immeritata vista la mole di gioco – e di occasioni – costruite dai Wolves, ma comunque un successo. I tre punti portano la firma di, autore del rigore decisivo e ritornato al gol dopo oltre un anno (non segnava da marzo 2020), nella sfida che celebra anche lecon la maglia degli Spurs , record societario. Tanti rimpianti invece per la squadra di Bruno Lage. Il Wolverhampton ha infatti creato tantissimo, dominando la partita, ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio, anche perchési conferma atleta generosissimo e devastante, ma cannoniere poco lucido sottoporta. Clamorosa l’occasione gettata al vento al 60’ di gioco a tu per tu col portiere avversario, peraltro non l’unico errore ravvicinato della sua gara.

Al netto dell’1-0, rimangono molti dubbi in casa Tottenham. Tutti, ovviamente, riguardano Harry Kane . Partito in panchina, il fenomenale attaccante inglese è subentrato al 71’ e ha avuto una buona palla goal, abilmente neutralizzata da un José Sá fondamentale in altre tre occasioni. Prima del fischio finale, Kane si è anche beccato un’ammonizione per perdita di tempo. La telenovela del suo addio agli Spurs non sembra destinata a chiudersi nel breve, tenendo banco per tutta la restante parte di calciomercato.

TABELLINO

WOLVERHAMPTON – TOTTENHAM 0-1

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sá; Kilman, Coady, Saiss (83’ Silva); Semedo, Neves, Moutinho (72’ Dendoncker), Marçal; Traoré, Jiménez, Trincao (83’ Ait-Nouri).

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilón; Skipp, Højbjerg; Moura (67’ Lo Celso), Alli, Bergwijn (91’ Winks); Son (72’ Kane).

ARBITRO: Stuart Attwell.

GOL: 9’ Alli (T) su rigore.

AMMONITI: 38’ Tanganga (T), 44’ Skipp (T), 57’ Jiménez (W), 86’ (T), 91’ Kane (T).

IL MIGLIORE

È forse impensabile scegliere un giocatore che si “mangia” letteralmente il pareggio, ma oggi Adama Traorè è stato ovunque e ha messo a ferro e fuoco la fascia sinistra. Menzione anche per Eric Dier, autentico leader in un finale concitatissimo.

IL PEGGIORE

Heung-min Son. Non la struscia praticamente mai e sembra un fantasma sul terreno di gioco. Passaggio a vuoto che non inficia assolutamente il valore del giocatore, ma davvero oggi Son non ha creato alcunché.

