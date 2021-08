Altro show del West Ham in Premier League! Dopo il 4-2 rifilato al Newcastle, la squadra di David Moyes si ripete e ne rifila 4 anche al Leicester City, con un Michail Antonio in stato di grazia, autore di 2 goal nella ripresa dopo l'assist servito per il goal del momentaneo 2-0 di Mohamed Said Benrahma. La doppietta permette ad Antonio di diventare il miglior marcatore di sempre del West Ham in Premier League, con 49 reti all'attivo, staccando di due lunghezze Paolo Di Canio. Partita compromessa, per il Leicester, dall'espulsione di Ayoze Pérez al 39', sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Per le Foxes goal della bandiera di Youri Tielemans.

West Ham che continua così a dare spettacolo. Gli Hammers rimangono in testa alla classifica a punteggio pieno - alla pari con Chelsea, Liverpool, Brighton e Tottenham - e con ben 8 goal all'attivo. Leicester invece fermo a quota 3 punti, incamerati nello scorso turno grazie alla vittoria per 1-0 sul Wolverhampton.

TABELLINO

WEST HAM - LEICESTER 4-1

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski, Coufal, Ogbonna, Cresswell, Dawson, Soucek, Fornals, Benrahma (88' Noble), Bowen, Rice, Antonio (89' Yarmolenko). All. David Moyes.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel, Söyüncü, Amartey, Ricardo Pereira, Thomas, Pérez, Ndidi, Maddison (81' Soumaré), Barnes (64' Daka), Tielemans, Vardy (81' Iheanacho). All. Brendan Rodgers.

ARBITRO:

GOL: 26' Fornals (WH), 56' Benrahma (WH), 69' Tielemans (L), 80' e 84' Antonio (WH).

ASSIST: 26' Benrahma (WH), 56' Antonio (WH), 80' Rice (WH), 84' Coufal (WH).

AMMONITI: 71' Pereira (L).

ESPULSI: 40' Perez (L).

