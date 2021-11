I difensori inglesi sono davvero così forti? Non secondo Fabio Cannavaro. In un’intervista al Sun l'ex capitano dell'Italia campione del mondo del 2006 ha comparato i due centrali inglesi Stones e Maguire con Giorgio Chiellini: “Entrambi sanno giocare a calcio, difendono bene e non temono nessuno. Sono due punti di riferimento, rispettivamente per Manchester City e Manchester United, e senza dubbio i due migliori difensori inglesi. Quando il gioco si fa duro, si assumono la responsabilità e non hanno paura di provare cose nuove, ma Chiellini incarna ancora lo spirito del difensore italiano e quel livello di concentrazione necessario per fermare un attaccante in un momento difficile”.

La cattiveria di Giorgio

“Maguire e Stones giocano un tipo di calcio completamente diverso e a volte possono mancare di quella ‘cattiveria’ che Giorgio invece ha. In Italia si dice che i grandi attaccanti vendono i biglietti ma i grandi difensori vincono le partite”.

Serie A vs Premier

"Quella Serie A era la migliore. Ogni squadra aveva dei top players, c'erano sette-otto club coi calciatori più forti al mondo. Anche quando affrontavi le cosiddette piccole, ti imbattevi in calciatori delle loro Nazionali. Oggi in Premier League ci sono giocatori d'élite e grandi allenatori, ma in termini di qualità delle rose quella Serie A era superiore".

