Sono giorni decisivi nel processo a Benjamin Mendy, il calcatore del Manchester City (attualmente sospeso) accusato a fine agosto di quattro stupri, ai quali se ne sono aggiunti altri due a novembre e uno proprio nella scorsa settimana. L'ultima accusa risale a un fatto accaduto a luglio di quest'anno, mentre i precedenti casi riguardano il periodo tra ottobre 2020 e agosto 2021.

Il calciatore francese è in custodia cautelare in un carcere vicino Liverpool dal 27 agosto; i suoi avvocati hanno richiesto per tre volte la libertà vigilata, senza successo.

Oggi ci sarà un'udienza di preparazione del processo che si terrà il 24 gennaio, in cui Mendy dovrà dichiararsi colpevole o non colpevole delle accuse che gli sono imputate. Il tribunale, inoltre, dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di rinuncia parziale alle accuse formulata dal legale di Mendy.

