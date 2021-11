Aaron Ramsdale si candida al premio (che non esiste) di "parata dell'anno". Lo sappiamo, probabilmente lo sentiamo troppe volte, ma in questa occasione vale la pena di vedere e rivedere il gesto tecnico del portiere dell'Arsenal che nel match vinto per 2-0 contro il Leicester si è davvero superato.

Ad

Il portierone dei Gunners si allunga con la mano sinistra e va a togliere dalla rete la punizione di Maddison. Peter Schmeichel, non uno qualunque, l'ha già definita "la migliore degli ultimi anni".

Premier League Il Chelsea vince ancora: 3-0 al Newcastle, segna anche Jorginho IERI A 16:36

Chi è Ramsdale

Estremo difensore classe 1998, il protagonista della parata più bella del weekend, ha vagato per le serie minori (prima Chesterfield e Wimbledon) dopo aver assaporato la Premier League tra le fila del Bournemouth. Allo Sheffield United si mette in evidenza, nonostante non riesca ad evitare la retrocessione: nello scorso anno arriva la convocazione in Nazionale agli Europei e il trasferimento all'Arsenal. E sabato tutti si sono accorti di lui...

Espirito Santo: "Tifoso salvo? Merito dei miei e dell'arbitro"

Premier League City, che batosta in casa! Passa il Palace, vetta a -5 IERI A 16:30