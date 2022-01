Cristiano Ronaldo. Non è passata inosservata infatti la reazione del campione portoghese al momento della sostituzione in occasione del match tra Manchester United e Brentford: Momento non certo esaltante per. Non è passata inosservata infatti la reazione del campione portoghese al momento della sostituzione in occasione del match tra Manchester United e Brentford: i Red Devils passano per 3-1 sul campo avversario , ma Ronaldo non riesce ad essere protagonista (le reti portano le firme di reti Elanga, Greenwood e Rashford), e Rangnick decise di toglierlo dal campo al minuto 71 (dentro Maguire) con il risultato già in ghiaccio (2-0 United).

"Perché io? Perché mi hai fatto uscire?". Dopo essersi seduto in panchina (e aver lanciato lontano la maglia della tuta) Ronaldo e il suo allenatore hanno iniziato a dialogare in maniera accesa, colti dalle telecamere presenti al Brentford Community Stadium.

Ad

Serie A Gegenpressing e 3-5-2: chi è Blessin, l'allenatore "a sorpresa" del Genoa 2 ORE FA

"Non mi aspettavo che mi abbracciasse dopo essere stato sostituito, so come funziona con i giocatori che vogliono segnare. Non c’è nessun problema con Cristiano, ma è reduce da un infortunio e non si è allenato per una settimana e mezza: perché non dovrei impiegare i giocatori che ho in panchina?”, ha affermato Rangnick ai microfoni di BT Sport.

Ovviamente la spiegazione del tecnico ci sta tutta: Ronaldo infatti aveva saltato l'ultima partita contro l'Aston Villa del 15 gennaio (2-2) proprio per dei problemi all'anca. La sensazione è che Ronaldo quest'anno si aspettasse di ritrovarsi in una squadra più competitiva di quella che ha trovato e che ora il suo nervosismo per la situazione, compresa quella dell'allenatore cambiato in corsa, stia venendo fuori sistematicamente.

Ronaldo: i numeri di questa stagione

Cristiano ha iniziato molto bene la sua nuova esperienza al Manchester United, ma i numeri di questa stagione non sono i suoi "soliti" numeri: niente da dire per il rendimento in Champions League, dove ha totalizzato 6 gol in 5 presenze, meno bene in Premier League, con 8 gol in 17 partite.

Kyrgios vince ed esulta come CR7 (tra i fischi assordanti)

Coppa Italia Inter-Empoli 3-2 dts, pagelle: Sanchez decisivo. Ranocchia, che gol! 10 ORE FA