Cristiano Ronaldo è il calciatore più social del mondo. Questo è quanto emerge dal monitoraggio annuale Calcio 2021 di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence, che monitora e misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social.

Cristiano Ronaldo, infatti quest’anno (periodo di rilevazione: 1 gennaio - 15 dicembre 2021) ha totalizzato 2,1 miliardi di interazioni social a livello mondiale, di cui 340 milioni su Facebook, 1,7 miliiardi su Instagram e 28 milioni su Twitter. Al secondo posto l’eterno rivale Lionel Messi con 1,1 miliardi di interazioni suddivise solo tra Facebook (192 milioni di interazioni) e Instagram (972 milioni). Chiude il podio il campione brasiliano, compagno di squadra di Messi al Paris Saint-Germain, Neymar con complessive 751 milioni di interazioni nel 2021.

“Quelli di Ronaldo, Messi e Neymar, ma non solo, sono risultati straordinari – commenta Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker– che oltretutto danno un forte contributo ai risultati in termini di social media ai propri club ma anche alle Leghe nelle quali giocano. Non è un caso che il Paris Saint-Germain che, oltre a Messi e Neymar, schiera anche Mbappè, al quarto posto nella classifica dei calciatori con 397 milioni di interazioni, sia seconda in classifica social 2021 riservata ai club.”

IN SERIE A SPICCANO DYBALA E IBRAHIMOVIC

Al netto di Ronaldo, che come noto è passato al Manchester United (che peraltro è saltato al primo posto della classifica social per club), nella nostra Serie A il calciatore più social del 2021 è Paulo Dybala della Juventus, che occupa la 9° posizione in classifica con 148 milioni di interazioni totali e il milanista Zlatan Ibrahimovic che lo segue a poca distanza piazzandosi in 12° posizione con 124 milioni di interazione complessive.

I calciatori italiani, invece, sembrano non brillare particolarmente quando si tratta di performance social: bisogna infatti scendere fino al 51° posto per incontrare il primo degli italiani che è Leonardo Bonucci (39 milioni di interazioni a tutto il 2021), per poi proseguire al 65° con Enrico Chiesa (32 milioni di interazioni/anno), fino a sprofondare al 78° e 79° posto con Giorgio Chiellini e Gigi Buffon con rispettivamente 27,4 milioni e 27,2 milioni di interazioni.

Tra gli allenatore "vince" Ancelotti

Le rilevazioni di Talkwalker, raccolte a livello mondiale per tutto il 2021, illustrano che Carlo Ancelotti, oggi al Real Madrid, nonché mister nella passata stagione dell’Everton, è l’allenatore più social del 2021, con oltre 20 milioni di interazioni social a livello mondiale, di cui 5,6 milioni su Facebook, 12,8 milioni su Instagram e 1,9 milioni su Twitter. Al secondo posto Andrea Pirlo, che nonostante attualmente non sia in forza ad alcun team, dimostra di avere mantenuto lo smalto da superstar sui social con 10 milioni di interazioni (di cui poco più. Di 2 milioni su Facebook, 7,8 milioni su Instagram e 354 mila su Twitter) Sul terzo gradino del podio sale Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham, con complessive 7,5 milioni di interazioni.

