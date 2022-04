Thomas Tuchel non ha ancora digerito non ha ancora digerito la sconfitta con il Real Madrid in Champions League . Ma sono tanti gli argomenti toccati dal tecnico del Chelsea in una bella intervista concessa ai colleghi di Repubblica. Non è potuto mancare il tema di mercato, con la questione Lukaku che nonostante tutto continua a tenere banco in casa Blues. Questi i temi principali toccati da Tuchel.

Sulla sconfitta col Real Madrid

"Sono stato sveglio tutta la notte dopo la partita. Me la sono rivista in tv, mangiando cioccolata, mentre prendevo appunti. Ma ero così furioso che ogni tanto ho dovuto fare una pausa in cucina. L’ho capito dal primo minuto. Non occupavamo gli spazi, né facevamo i movimenti giusti. Abbiamo difeso male, attaccato male, non abbiamo mai preso il giusto ritmo né l’intensità. Supereremo questo momento".

Su Lukaku, Tuchel è molto onesto

"Romelu ha un fastidio al tendine di Achille, ma bisogna superare la stanchezza, anche mentale. Io amo questo club e i giocatori. Non possiamo dare tutta la colpa a Romelu. Tra l’altro, è entrato sull’1-3, anche se poi ha fallito una buona occasione. Lukaku non ci ha destabilizzato. È un professionista e di recente si è allenato molto bene. L’abbiamo comprato perché credevamo e ancora crediamo in lui. Certo, sinora il “matrimonio” non è andato bene. Bisogna ammetterlo. Non è finita. Nel calcio tutto può cambiare in un attimo. Lo stesso per la stagione di un attaccante come Romelu".

Sul mercato, Jorginho e Kante

"Jorginho e Kante sono in scadenza fra un anno e sono situazioni da evitare. Anche Rudiger, lo stesso (scade a fine stagione ndr.). Speriamo di risolvere la situazione entro l’estate.Ma certo, ora il momento è un po’ difficile… La questione Abramovich non ci sta destabilizzando. Sinora non è stato così. Ci alleniamo come sempre qui a Cobham, giochiamo allo Stamford Bridge, ci prepariamo ai match alla stessa maniera. Non deve essere una scusa. Perché per noi non è cambiato niente".

Tuchel e la domanda sulle sanzioni: "Grazie per avermi rovinato la serata"

