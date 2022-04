Romelu Lukaku. Tornato in campo dopo aver saltato Southampton e Real Madrid, Arsenal. Al netto del risultato, i gunners hanno vinto 4-2 a Stamford Bridge, ha toccato solo 22 palloni e ha provato un solo tiro nel derby casalingo. Sostituito da Tuchel al 60', Lukaku ha ricevuto una sfilza di insulti via social, con i media britannici che hanno raccolto tutto e calcato la mano sulla prestazione incolore dell'ex giocatore dell'Inter. L'ennesima considerato quando detto Continua, inesorabile, la crisi di. Tornato in campo dopo aver saltato Southampton e Real Madrid, a causa di un problema al tendine d'Achille , non ha sfornato una grande partita contro l'. Al netto del risultato, i gunners hanno vinto 4-2 a Stamford Bridge, ha toccato soloe ha provato un solo tiro nel derby casalingo. Sostituito da Tuchel al 60', Lukaku ha ricevuto una sfilza di insulti via social, con i media britannici che hanno raccolto tutto e calcato la mano sulla prestazione incolore dell'ex giocatore dell'Inter. L'ennesima considerato quando detto dallo stesso allenatore Tuchel

Si spazia dal "Chissà quando vedremo Lukaku giocare, strano però, è nella formazione titolare ma non mi pare sia sceso in campo" al paragone con un difensore di un'altra squadra: "Persino Maguire è più pericoloso di lui sotto porta", prendendo l'esempio del capitano dello United. Ovviamente sono in molti i tifosi imbufaliti per le cifre spese dal Chelsea in estate per arrivare all'attaccante belga: “Un'altra performance vergognosa da parte di Lukaku. 100 milioni di sterline. Veramente imbarazzante, non ci prova nemmeno a giocare”.

La partita di Lukaku ai raggi X

-1 tiro tentato

-0 tiri nello specchio

-22 palloni toccati

-15 passaggi tentati

-80% precisione passaggi

-0 falli fatti

-0 falli subiti

-1 fuorigioco

-0 contrasti

Insomma. Giocatore e società non dovrebbero farsi influenzare dai commenti sui social, ma quel che è certo è che ormai c'è una spaccatura tra Lukaku e il resto del mondo del Chelsea. Tuchel lo schiera di tanto in tanto, ma senza convinzione e nessuno è ormai dalla parte dell'ex attaccante di Manchester United e Inter. Ecco, appunto, Lukaku può tornare in nerazzurro a fine stagione? Difficile con un contratto fino al 2026...

