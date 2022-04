Jim Ratcliffe, presidente di Ineos, ha presentato un'offerta ufficiale di circa 5 miliardi di euro per l'acquisto del Chelsea , messo in vendita da Roman Abramovich a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina . Lo rende noto la stessa azienda britannica in un comunicato ufficiale nel quale si specificano le cifre: oltre la metà della somma sarà destinata a iniziative economiche di sostegno alle vittime della guerra in Ucraina, il resto sarà investito nel club londinese per i prossimi 10 anni.

Ad

"Continueremo a investire nella squadra"

Premier League Ufficiale: Jurgen Klopp rinnova col Liverpool fino al 2026 IERI A 15:09

"È un'offerta British per un club British - si legge nel comunicato Ineos -. Investiremo nello stadio (Stamford Bridge, ndr) per renderlo di livello mondiale e continueremo a investire nella squadra per mantenerla ai massimi livelli con grandi giocatori. Crediamo che Londra debba avere un club che rifletta la statura della città. Presentiamo questa offerta in qualità di tifosi e appassionati di questo bellissimo sport, non con l'intento di fare profitti che realizziamo con il nostro core business".

Da Drogba a Lampard: la Top 11 del Chelsea di Abramovich

Premier League Il Liverpool tiene il ritmo: 2-0 nel derby con l'Everton, City a -1 24/04/2022 A 17:23