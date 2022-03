Calcio

Chelsea, la Top 11 dell'era Abramovich: da Drogba a Lampard, da Terry a Cech, da Essien a Kanté

PREMIER LEAGUE - La decisione di Roman Abramovich di mettere in vendita il club londinese ci offre lo spunto per stilare la formazione ideale della sua era, iniziata nel 2003: ne è uscita una formazione stellare in ogni reparto, schierata con un 4-3-1-2 ad elevatissimo tasso di spettacolo.

00:03:10, 36 minuti fa