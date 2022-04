Calcio

Chelsea, Tuchel: "Hamilton e Serena? Non so niente, ma ho enorme rispetto"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato riguardo all'interessamento da parte di Serena Williams e Lewis Hamilton all'acquisto del club: "Non ho indiscrezioni, ma solo enorme rispetto per entrambi come sportivi e come esseri umani".

