Erik Ten Hag è sufficiente riprendere l'aneddoto di quando si è presentato il primo giorno di lavoro all'Ajax, con una valigia del suo ex club FC Utrecht. Esattamente, come se Simone Inzaghi si fosse presentato all'Inter con la tuta della Lazio. Non esattamente quello che si poteva tranquillamente pensare che l'avventura di Ten Hag sulla panchina dell'Ajax sarebbe durata pochino. L'esordio in conferenza stampa avviene due giorni prima del big match contro il Feyenoord (non una squadra qualsiasi...): allora l'allenatore risponde alle domande dei giornalisti con frasi di poche parole suscitando l'ilarità di tutti i presenti. Per raccontare il personaggioè sufficiente riprendere l'aneddoto di quando si è presentato il primo giorno di lavoro all'Ajax, con una valigia del suo ex club FC Utrecht. Esattamente, come se Simone Inzaghi si fosse presentato all'Inter con la tuta della Lazio. Non esattamente quello che società e tifosi si aspettavano... Se poi ci si mette anche una voce strana, il suo passato da contadino ed il meme dell'uovo di Pasqua pelato,L'esordio in conferenza stampa avviene due giorni prima del big match contro il(non una squadra qualsiasi...): allora l'allenatore risponde alle domande dei giornalisti con frasi di poche parole suscitando l'ilarità di tutti i presenti.

Ten Hag si presenta come l'esatto opposto di Van Gaal: quest'ultimo era molto loquace, gli piaceva parlare di sè e della sua filosofia di calcio. La prima stagione di Ten Hag si rivela non all'altezza delle aspettative, con l'Ajax in evidente difficoltà anche per il brutto episodio capitato a Abdelhak Nouri, colpito da ictus durante una partita contro il Werder Brema e rimasto in coma quasi tre anni. Anche se, piano piano, l'allenatore ex Utrecht inizia a costruire una squadra con basi solide.

LA RICOSTRUZIONE DELL'AJAX

Dopo un inizio difficile, la situazione si ribalta: l'Ajax inizia a macinare punti e risultati importanti sia in campo europeo che nazionale, la mano di Ten Hag è evidente e il tutto viene semplificato da una formidabile campagna acquisti: Hakim Ziyech, Donny Van De Beek, Andre Onana, Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui e David Neres. A questi ottimi giocatori, vengono aggiunti anche Dusan Tadic e Daley Blind. Il cambio di passo è evidente, oltre ai giovani si guarda anche all'esperienza e al carisma e l'Ajax si toglie diverse soddisfazioni anche in Champions League superando più volte i gironi di qualificazione e assicurandosi ottime entrate anche al botteghino.

IL GIOCO DI TEN HAG

L'allenatore predilige un 4-3-3 sfruttando non solo la tecnica dei suoi giocatori ma anche e soprattutto la tattica. Oltre alle qualità di campo, è bravo a sfruttare la mentalità dei giocatori: prima del suo arrivo, l'Ajax non riusciva a giocare al 100% per due o tre volte consecutive, lui è riuscito ad invertire la rotta. Ten Hag è un maestro di tattica mentre dal punto di vista della comunicazione può ancora migliorare, è molto riservato e capita spesso che non lasci interviste esclusive al più grande giornale d'Olanda, De Telegraaf. Per quanto riguarda il gioco, vuole una squadra versatile e che sappia cambiare a livello tattico e, soprattutto, sa come tirare fuori il meglio da Donny Van De Beek, oggetto misterioso in casa Red Devils.

acquisti mirati in grado di ribaltare l'attuale 4-4-2 in un 4-3-3 più offensivo e spregiudiato. Un'altra grande qualità è la valorizzazione dei giocatori che giocano di meno, nessuno infatti ha parlato male del tecnico anche se, a prima vista, non sembra proprio un grande motivatore. Ten Hag non ha bisogno di rivoluzionare il Manchester United ma piuttosto diin grado di ribaltare l'attuale 4-4-2 in un 4-3-3 più offensivo e spregiudiato. Un'altra grande qualità è, nessuno infatti ha parlato male del tecnico anche se, a prima vista, non sembra proprio un grande motivatore.

LA MANCANZA DI ESPERIENZA È UNA PREOCCUPAZIONE?

Ten Hag ha gestito la seconda squadra del Bayern Monaco quando c'era Pep Guardiola, ha esperienza ed anche in campo europeo si è sempre fatto valere avendo battuto corazzate come il Real Madrid e la Juventus di è un allenatore a cui va concesso tempo soprattutto all'inizio perchè l'ambiente è totalmente nuovo. L'aspetto più importante è che i giocatori capiscano cosa Ten Hag chiede, una volta fatto questo le cose non possono che migliorare e magari il Manchester United tornerà ai fasti di un tempo. Potrebbe esserla, ma non bisogna dimenticare che, ha esperienza ed anche in campo europeo si è sempre fatto valere avendo battuto corazzate come ile ladi Cristiano Ronaldo. Sicuramente,soprattutto all'inizio perchè l'ambiente è totalmente nuovo. L'aspetto più importante è che i giocatori capiscano cosa Ten Hag chiede, una volta fatto questo le cose non possono che migliorare e magari il Manchester United tornerà ai fasti di un tempo.

