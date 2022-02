Calcio

Conte: "Ferguson mi voleva al Manchester United quando giocavo nella Juventus"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Tottenham parla del suo passato da calciatore con i cronisti in conferenza stampa: "Mi sarebbe piaciuto giocare in Premier League. Il mio agente mi ha detto che Ferguson mi voleva perché amava il mio modo di giocare, poi non so se mi ha detto una bugia o la verità".

00:01:13, 9 minuti fa