Conte, sfogo dopo Burnley-Tottenham: "Forse non sono così bravo. Inaccettabile perdere 4 gare su 5"

PREMIER LEAGUE - Dopo la sconfitta con il fanalino di coda Burnley, quarto ko in Premier League nelle ultime 5 partite disputate, Antonio Conte sbotta in conferenza stampa e mostra tutta la sua frustrazione e insofferenza per la carenza di risultati: "Io sono uno ambizioso, odio perdere: 4 ko in 5 gare non le avevo mai vissute e non le accetto e per questo voglio fare una valutazione col club...".

00:01:56, 2 ore fa