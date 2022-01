Il Liverpool ha annullato l'allenamento della prima squadra dopo un aumento del numero dei calciatori positivi ai test Covid-19 all'interno della squadra.

Nonostante abbia una squadra completamente vaccinata, il Liverpool è stato colpito da una serie di test positivi nelle ultime due settimane e per il pareggio per 2-2 di domenica in casa del Chelsea mancavano il portiere Alisson Becker, il difensore Joel Matip e l'attaccante Roberto Firmino, oltre al manager Jurgen Klopp e altri tre membri del personale.

Ora The Athletic riferisce che ci sono stati più positivi nella squadra e l'allenamento è stato cancellato, anche se il loro centro di allenamento a Kirby rimane aperto.

L'articolo aggiunge che non è stata presentata alcuna domanda per annullare la semifinale di andata della Coppa EFL di giovedì contro l'Arsenal. Lo stesso allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta era assente per la partita del fine settimana contro il Manchester City sabato scorso quando ha riportato il suo secondo test positivo per Covid-19, con l'attaccante Eddie Nketiah assente anch'egli per positività al Covid-19.

La squadra è stata ulteriormente ridotta con Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita che si uniranno ai rispettivi paesi in vista della Coppa d'Africa.

Il mese scorso il Liverpool ha dovuto fare a meno di Virgil van Dijk, Fabinho, Thiago Alcantara e Curtis Jones perché hanno dovuto autoisolarsi a causa dei propri test positivi.

