Cristiano Ronaldo non smette di stupire e di segnare. Grazie alla doppietta messa a segno a Old Trafford contro l'Arsenal , che ha consentito al Manchester United di ritrovare il successo in Premier League che mancava da più di un mese, il fuoriclasse portoghese ha sfondato quota 800 gol in carriera portando il suo bottino complessivo a 801, così suddiviso: 686 con i club e 115 in Nazionale con il Portogallo.