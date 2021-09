I compagni di squadra del Manchester United sembrano non gradire le scelte culinarie di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, sempre molto attento alla dieta, ha fornito agli chef dei Red Devils un elenco di piatti da inserire nel menù, ma molte scelte non hanno fatto breccia all'interno della squadra. "Ama il polpo, ma alla maggior parte dei giocatori non piace. A lui piacerà e nella sua dieta funzionerà alla grande - ha dichiarato una fonte interna alla squadra al Sun - ma agli altri non piace. Cristiano è molto preso dalle sue proteine, cose come fette di prosciutto, uova e avocado, e gli chef stanno cercando di aiutarlo".

L'ex bianconero, secondo il tabloid inglese, avrebbe convinto tutti i suoi compagni a rinunciare al budino del venerdì sera, che la squadra mangiava a fine pasto. Tra le scelte poco gradite al gruppo ci sarebbe anche un piatto tradizionale portoghese, chiamato Bacalhau, fatto con baccalà e uova che non piace a nessun componente dello United. "Ronaldo potrebbe convincere alcuni compagni a sposare il cibo portoghese - conclude la fonte - ma molti sono rimasti delusi"

Premier League Liverpool rimontato dal piccolo Brentford: finisce 3-3 15 ORE FA

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Premier League I Red Devils cadono all'Old Trafford: vince l'Aston Villa 1-0 IERI A 11:21