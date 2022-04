Una notizia orribile arriva dall'Inghilerra: durante il parto, uno dei due gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è scomparso. Ad annunciarlo è lo stesso fenomeno del Manchester United sui propri canali social:

"E' con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. E' il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità. Ringrazio i medici e le infermiere per le cure prestate e il supporto. Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre".

CR7 ha 5 figli: Cristiano Jr (nato nel 2010), Eva e Mateo (gemelli nel giugno 2017, avuti da una madre surrogata), Alana Martina, partorita invece da Georgina nel novembre 2017, e la piccola appena nata.

