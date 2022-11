Cristiano Ronaldo ha scelto di togliersi tutti i macigni dalle proprie scarpe, Un punto di non ritorno. A una settimana dall’inizio del Mondiale e dopo non aver fatto nemmeno parte della lista dei convocati di Erik Ten Hag per l’ultima sfida del Manchester United prima della sosta per Qatar 2022 contro il Fulham,ha scelto di togliersi tutti i macigni dalle proprie scarpe, raccontando ai microfoni del celebre giornalista inglese Piers Morgan la sua verità sugli ultimi mesi vissuti con la maglia dei Red Devils

"Mi sento tradito dallo United. Hanno cercato di mandarmi via, di trasformarmi in un capro espiatorio. Non parlo solo dell’allenatore, ma anche di 2-3 dirigenti di alto livello del club. Mi sono sentito tradito da tutti loro. E ho anche sentito che ci sono delle persone che non mi vogliono al Manchester United, non solo quest’anno ma anche nella scorsa stagione. Non ho rispetto per Erik Ten Hag, perché lui non ha rispetto del sottoscritto. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te. È il periodo più duro della mia vita”.

Muro contro muro: in arrivo multa monstre

Bordate pesantissime del 37enne fuoriclasse di Madeira a cui, per ora, non ha fatto seguito alcun comunicato del club inglese. Il Sun riporta che Ten Hag, l'amministratore delegato, Richard Arnold, il direttore sportivo, John Murtough e il co-presidente e proprietario. Joel Glazer, si ritroveranno lunedì pomeriggio per decidere come procedere. Ronaldo quest’anno è già stato punito: a metà ottobre si rifiutò di entrare in campo contro il Tottenham e lasciò la panchina prima del 90’, con Ten Hag che non lo convocò per la gara successiva e lo constrinse ad una serie di allenamenti individuali, lontano dal gruppo. Il Manchester United gli inflisse una multa di un milione di sterline, un provvedimento che, secondo Metro UK, potrebbe essere riproposto per l'intervista di fuoco a Piers Morgan.

Le altre rivelazioni di Piers Morgan

Dopo l'intervista-bomba, parlando a talkSPORT, Morgan ha rivelato che Ronaldo prima della chiacchierata gli ha anche detto quando vuole appendere le scarpe al chiodo. "Ha detto che vuole andare in pensione intorno ai 40 anni. Quindi ha ancora due anni e mezzo davanti, vuole essere rispettato e apprezzato e non si sente così sotto la gestione Ten Hag" - ha aggiunto il giornalista britannico.

Eurosport Inghilterra: gli scenari

Secondo i colleghi di Eurosport Inghilterra lo scenario più probabile è la rescissione del contratto di Cristiano Ronaldo prima della data di scadenza, ovvero 30 giugno 2023 con una possibile battaglia legale sugli ultimi 6 mesi. La prossima destinazione rimane un rebus: pochissimi club sarebbero in grado di permettersi il suo stipendio (al momento guadagna 25 milioni di euro a stagione). Rimane la suggestione di un ritorno allo Sporting Lisbona, ma CR7 dovrebbe ridursi non di poco l'ingaggio. L’unica vera offerta quest'estate era arrivata dall’Arabia Saudita con un contratto faraonico da 300 milioni di euro in due anni, ma Ronaldo aveva detto no. Altre sirene potrebbero tornare a suonare dalla MLS americana, con le due squadre di Los Angeles (il LAFC di Chiellini, campione in carica, e i Galaxy che furono di David Beckham) pretendenti numero uno. Quel che è certo è che il portoghese punterà a rimanere in Europa per giocare ancora una volta la sua competizione, la Champions League. E in questo senso l'interesse del Chelsea di Potter o del PSG potrebbe essere l'unica luce fuori dal tunnel. Ma anche in questo caso serve un passo indietro dal punto di vista economico.

