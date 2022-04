Dopo la tragedia familiare che l'ha colpito, con la perdita di un gemello neonato durante il parto di Georgina, Cristiano Ronaldo non scenderà in campo questa sera ad Anfield nel match valido per la 33esima giornata di Premier League che il Manchester United giocherà contro il Liverpool . L'assenza di CR7 è stata ufficializzata dai Red Devils in una nota ufficiale nella quale si precisa che le due squadre saranno unite per manifestare tutto il supporto e la vicinanza possibili al campione portoghese e alla sua famiglia.