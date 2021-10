Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo, ormai ex compagni con la maglia della Juventus. Alla vigilia del turno di Champions, il capitano della Nazionale È andato via il 28 agosto, sicuramente per noi sarebbe stato meglio fosse andato via prima per prepararci. È qualcosa che abbiamo pagato"). Dose rincarata da Leonardo Bonucci ("Ora giochiamo da squadra, mentre prima servivamo Cristiano"). Ronaldo ha affidato la replica ai microfoni di Sky Sports: Botta e risposta a distanza tra, ormai ex compagni con la maglia della Juventus. Alla vigilia del turno di Champions, il capitano della Nazionale aveva criticato le tempistiche di addio del campione portoghese (""). Dose rincarata da Leonardo Bonucci"). Ronaldo ha affidato la replica ai microfoni di Sky Sports:

"Non ho paura di quello che dicono le persone. Non è un mio problema se c'è qualcuno che non vuole vedere quello che faccio per le squadre. Ho vinto tutto, non ho paura di chi parla male di me. Dormo bene tutte le notti, vado a letto con la coscienza a posto. Vado avanti così perché continuerò a chiudere le bocche e vincere trofei. Le critiche sono parte del nostro lavoro, non mi spaventano anzi, le vedo come una cosa positiva. Se c'è qualcuno preoccupato per il mio rendimento è perché sanno quale è il mio valore".

Premier League L'Arsenal punta su un baby-fenomeno di 4 anni: guardate che numeri IERI A 14:56

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Premier League Tifosi si travestono da arabi, il Newcastle: "Basta" 20/10/2021 A 16:12