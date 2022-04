Lewis Hamilton e Serena Williams nella scalata al Chelsea di sir Martin Broughton per il post Abramovich. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, precisamente da Sky News. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la 23 volte campionessa Slam avrebbero intenzione di investire 10 milioni di sterline a testa , resa necessaria dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e il rapporto stretto del magnate russo, attuale proprietario del club, con Vladimir Putin. Ci sarebbero anche i nomi dinella scalata al Chelsea di sir Martin Broughton per il post Abramovich. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, precisamente da Sky News. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la 23 volte campionessa Slam avrebbero intenzione di investire nella cessione dei Blues , resa necessaria dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e il rapporto stretto del magnate russo, attuale proprietario del club, con Vladimir Putin.

I due pluricampioni non sono nuovi al mondo degli investimenti: Serena Ventures è il fondo creato da Williams che questa settimana ha annunciato l’acquisto di Open-sponsorship, una start-up inglese sullo sport; Hamilton (tifoso dell'Arsenal), invece, ha investito in Zapp, una compagnia di consegne per la spesa con sede a Londra. I due sportivi sarebbero in trattativa da diverse settimane con la cordata guidato da Broughton.

