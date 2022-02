22 minuti contro il Burnley, subentrato al posto di Cavani, un paio di passaggi sbagliati, l'1-1 finale, qualche fischio da parte dei tifosi dello United giunti in trasferta a seguire l'ennesima prestazione deludente della squadra di Manchester. Cristiano Ronaldo è sprofondato in un vortice negativo senza precedenti nella sua carriera. Cinque gare di fila senza segnare, ancora a secco nel 2022, i rapporti non idilliaci con Rangnick, lo United che continua a zoppicare e a navigare fuori dalla zona Champions: tutti fattori che certificano una crisi mai vista nella sua luminosa carriera.

Cristiano Ronaldo e Edinson Cavani (Manchester United) Credit Foto Getty Images

Il gol smarrito, quelle polemiche sulle sostituzioni

Non capitava dal 2010 che Ronaldo rimanesse a secco per cinque gare di campionato di fila. L'inizio d'anno è stato pessimo per lui e per il Manchester United. La sceneggiata per la sostituzione con il Brentford, la panchina di ieri, alcuni fischi da parte dei suoi fan, che stanno perdendo fiducia nelle sue capacità di essere uomo squadra. Insomma, un periodaccio dal quale il portoghese non riesce ad uscire. I numeri, quelli su cui ha basato tutta la carriera, in stagione non sono entusiasmanti: 14 gol segnati in 26 partite, pochini per un fenomeno come lui. A marzo sarà anche impegnato negli spareggi per non rimanere fuori addirittura dal Mondiale. La scelta di lasciare la Juventus e di tornare a Manchester, per adesso, non si è rivelata proprio azzeccata.

