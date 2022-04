Il Manchester City avrebbe ricevuto soldi dal governo di Abu Dhabi. Questa una delle nuove accuse che piovono sul club inglese e che sono contenute in un'inchiesta pubblicata dalla rivista settimanale tedesca Der Spiegel, che ha dichiarato di essere in possesso di prove che rivelerebbero le violazioni commesse dal club inglese. Der Spiegel, insieme alla rete giornalistica European Investigative Collaborations (EIC), cita una serie di documenti forniti dalla piattaforma Football Leaks. Proprio a seguito di alcuni rivelazioni pubblicate da Der Spiegel, l'UEFA aveva bandito il City dalla Champions per due anni prima che una sentenza del Tas (il Tribunale arbitrale dello sport) ribaltasse la sentenza riammettendo il club nelle coppe europee.

Spunta anche il nome di Roberto Mancini

Secondo l'inchiesta di Der Spiegel, come si legge su Marca, sarebbero principalmente tre le accuse mosse nei confronti del Manchester City:

avere fatto pressione su alcuni giocatori minorenni per far firmare loro un contratto dietro il versamento di un corrispettivo in denaro (pratica vietata dalle norme internazionali);

solo una parte dei pagamenti al club sarebbero stati effettuati da società di sponsorizzazione con sede ad Abu Dhabi, mentre la maggior parte sarebbe stata opera dello sceicco Mansur in persona;

una parte consistente dello stipendio di Roberto Mancini, che ha allenato il City dal 2009 al 2013, sarebbe stato versato in virtù di un contratto fittizio di consulenza.

