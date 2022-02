Calcio

Eriksen scherza coi giornalisti: "Com'è vivere col defibrillatore? Mi sento più protetto di voi"

PREMIER LEAGUE - Il centrocampista danese del Brentford scherza con i cronisti in conferenza stampa: "Mi sento normale, non avverto alcun tipo di fastidio. Solo quando vado in aeroporto, invece di passare attraverso lo scanner della sicurezza, devo girarci attorno".

00:00:24, un' ora fa