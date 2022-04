Calcio

Guardiola verso Manchester City-Liverpool: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Manchester City parla in conferenza stampa verso il big match di domenica contro il Liverppol all'Etihad Stadium: "Non sono diventato allenatore per essere il migliore. Se ho avuto successo è perché ho avuto squadre incredibili e con tanti soldi, come piace sentire agli avversari".

00:00:58, 14 minuti fa