Wall Street Journal: il proprietario del ChelseaRoman Abramovich ha manifestato sintomi quali lacrimazione, occhi rossi e dolori al corpo che possono essere riconducibili ad un avvelenamento. Insieme a lui, anche alcuni uomini della delegazione Ucraina hanno avuto gli stessi problemi e, nonostante la grande paura, nessuno sarebbe in pericolo di vita. La notizia ha del clamoroso ed è diffusa dall'autorevoleha manifestato sintomi quali lacrimazione, occhi rossi e dolori al corpo che possono essere riconducibili ad un. Insieme a lui, anche alcuni uomini della delegazione Ucraina hanno avuto gli stessi problemi e, nonostante la grande paura, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

sabotare le trattative di pace. L'oligarca russo ha lavorato molto facendo rotta per Mosca prima e Lviv poi cercando un dialogo e una soluzione per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina . La polizia sta indagando sull'accaduto e, secondo il giornale americano, l'avvelenamento potrebbe essere stato commesso da alcuni ignoti in Russia per

Secondo quanto rivela il WSJ, ad essere sospettati sarebbero in particolare alcuni estremisti russi. In seguito sia Abramovich che i negoziatori ucraini sono migliorati e le loro vite non sono in pericolo. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato il patron del Chelsea, non è stato tuttavia colpito da questo tentativo: il portavoce del presidente ucraino ha affermato di non avere informazioni in merito riguardo ad alcun sospetto avvelenamento. Gli esperti occidentali che hanno appurato l'incidente hanno evidenziato come fosse difficile determinare se i sintomi fossero causati da un agente chimico o biologico o da una sorta di attacco dovuto a radiazioni elettromagnetiche, chiosa il Wall Street Journal.

