Roman Abramovich ha ufficialmente affidato "la gestione e la cura" del club londinese alla fondazione benefica "Chelsea Foundation" nell'ottica di proteggere dirigenti, allenatore e squadra da influenze extra-calcistiche, legate ovviamente alla crisi tra Kiev e Mosca e alla storica amicizia del magnate siberiano con Vladimir Putin. Analizziamo insieme quali possono essere le conseguenze di tale decisione e i possibili scenari nel lungo termine. Una mossa per prendere tempo in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina . E' questa la chiave dell'annuncio che ha scosso il mondo Chelsea sabato sera : con un comunicato sul sito dei Blues,ha ufficialmente affidato "la gestione e la cura" del club londinese alla fondazione benefica "Chelsea Foundation" nell'ottica di proteggere dirigenti, allenatore e squadra da influenze extra-calcistiche, legate ovviamente alla crisi tra Kiev e Mosca e alla storica amicizia del magnate siberiano con Vladimir Putin. Analizziamo insieme quali possono essere le conseguenze di tale decisione e i possibili scenari nel lungo termine.

Putin e Abramovich nel 2016 Credit Foto Getty Images

Quali sono le conseguenze per il Chelsea nel breve termine?

L'annuncio di Abramovich è il primo passo indietro dopo 19 anni di gestione a Stamford Bridge, ma nel breve termine non ci saranno conseguenze. O meglio, non per quanto riguarda l'organizzazione interna. Già prima, il 55enne russo non aveva alcuna carica dirigenziale all'interno del board del Chelsea e il passaggio di testimone alla Fondazione, per altro controllata dal club stesso e presieduta da Bruce Buck, braccio destro di Abramovich, rappresenta una scelta scontata e di continuità. Anche chi ha gestito concretamente la società britannica dal 2014, ovvero l'ad Marina Granovskaia, altra persona di fiducia della proprietà, è rimasta in sella. Così come l’ex-portiere ceco Petr Cech, divenuto consulente tecnico nell’estate del 2019. Insomma, Abramovich non ha modificato i ruoli più delicati dell'organigramma e, anzi, continua a mantenere il controllo della maggioranza delle azioni dei Blues. Forse è per questo che la riserva della Fondazione non è ancora stata sciolta: secondo quanto appreso dalla BBC, alcuni tra i professionisti coinvolti hanno richiesto esplicite garanzie circa la loro autonomia decisionale e vogliono anche verificare le possibili ripercussioni legali circa l'eventuale nuovo ruolo in seno alla società.

Il club rischia di essere ceduto? Al momento ci sono terze parti interessate?

Secondo i nostri colleghi di Eurosport Inghilterra, se la crisi ucraino-russa non si risolverà nel breve, la cessione del club è inevitabile, anche se lo stesso Abramovich dovesse tirarsi indietro di sua spontanea volontà, ma dovrà essere invitato a farlo. Dalla Premier League, ad esempio, che per ora, va segnalato, non ha preso posizioni in merito. A chi potrebbe essere venduto il Chelsea? Negli ultimi anni è stato menzionato solo un nome disposto a raccogliere l'eredità di Abramovich: quello di Sir Jim Ratcliffe, presidente di Ineos (società del settore chimico, legata al team ciclistico Ineos Grenadiers) e del Nizza. Ratcliffe nel 2020 è stato indicato dalla Sunday Times Rich List come quinto uomo più ricco d'Inghilterra, con un patrimonio stimato di 12,15 miliardi di sterline. La stampa oltremanica ha più volte parlato di un'offerta monstre di due miliardi di sterline e ora le acque agitate della guerra potrebbero condurre l'affare in porto, per una cifra evidentemente al ribasso.

Jim Ratcliffe Credit Foto Getty Images

Qual è la posizione di Abramovich?

: "Come può ancora possedere un club di calcio in questo paese? Dovremmo cercare di sequestrare alcuni dei suoi beni, inclusa la sua casa da 152 milioni di sterline, e assicurarci che altre persone che hanno visti di livello 1 come questo non siano coinvolte in questo tipo di attività nel Regno Unito". Intanto, Dal 2018 Abramovich non ha più lo speciale visto inglese riservato agli investitori stranieri (ha la cittadinanza israeliana e quella portoghese) e il governo Johnson, salvo retromarce, gli impedirà di vivere nel Regno Unito in quanto legato alla cerchia di Putin. A complicare la posizione del tycoon russo nei giorni scorsi ci ha pensato il deputato laburista, Chris Bryant, che ha presentato alla Camera dei Comuni un documento del Ministero dell'Interno datato 2019 in cui si evidenziano i legami tra Abramovich e lo Stato russo, e la sua associazione pubblica con attività corrotteIntanto, secondo il Jerusalem Post , Abramovich si trova in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina in quanto legato alle comunità ebraiche in entrambi i Paesi. Questo ruolo potrebbe aiutare a migliorare la sua posizione a livello internazionale.

Il Chelsea rischia di fallire?

Stando a quanto riferito dal Times, tra le sanzioni che sta valutando il Governo Johnson (in accordo con l'Ue) ci sarebbe quella congelare i beni di Abramovich (e di tutti gli oligarchi russi nel Regno Unito) e di conseguenza l'imprenditore russo potrebbe chiedere al Chelsea di rimborsargli gli 1,5 miliardi di sterline che nel corso degli anni di presidenza ha prestato alle casse del club. Una mossa che, di fatto, metterebbe i Blues sul lastrico. Questo scenario, ovviamente, sarebbe evitato in caso di cessione.

