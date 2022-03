Vitaliy Mykolenko, difensore dell'Everton e della nazionale ucraina, ha pubblicato nelle stories su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio, rimasta silente sull'invasione dell'Ucraina, attaccando in prima persona Artem Dzyuba, taggato direttamente. "Mentre tu, b******o Dzyuba, taci assieme ai tuoi fottuti compagni di squadra, dei civili pacifici vengono uccisi in Ucraina. Rimarrai nascosto in un buco per il resto della tua vita e, cosa più importante, per il resto della vita dei tuoi figli. E sono davvero felice che nessuno ve lo perdonerà mai, b******i".

Ad

Premier League Abramovich vuole vendere il Chelsea: vuole 4 miliardi di sterline 2 ORE FA

Tuchel: "Abramovich? Smettetela, non sono un politico, basta!"

Premier League Tuchel: "Caso Abramovich? Non cambia nulla per il Chelsea" IERI A 14:00