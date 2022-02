Quando Antonio Conte parla, nulla è scontato. Questa volta l'allenatore ha concesso un'intervista a Standard Sport confessando alcuni restroscena relativi agli ultimi acquisti del Tottenham, Dejan Kulusevski - mattatore nel blitz dei londinesi sul campo del Manchester City di Guardiola con un gol e un assist - e Rodrigo Bentancur:

"Sono due buoni acquisti di prospettiva per la filosofia del club. Due buoni giocatori da sviluppare. Kulu contro il Manchester City non mi ha stupito, perché l'avevo chiesto io quando ero all'Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici: ha voluto tagliarmi fuori dall'affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me stesso!".

LUKAKU

Paratici ha provato anche a portare alla corte bianconera un altro grande giocatore ovvero "Paratici ha provato a comprare Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra". Stando alle parole dell'allenatore del Tottenham,ha provato anche a portare alla corte bianconera un altro grande giocatore ovvero Romelu Lukaku

Conte: “Puoi sbagliarti sulla moglie, ma non su attaccante e portiere”

LA RICETTA DELLA VITTORIA

"Una squadra forte deve diventare cattiva. In partita, devi sentire il sangue del tuo nemico! Scusate, ma non ho altre parole per spiegarlo. Secondo me, quando vai in partita, una squadra sopravvive e l'altra muore. Devi essere pronto a fare di tutto, ma in maniera sportiva. Devi sapere che la partita non finisce con due squadre felici. Una è felice, l'altra è infelice. Devi provare ad essere quella che finisce contenta, festeggiare tutti insieme e poi avere una buona atmosfera per il resto della settimana. E poi continuare a crescere. Non dimenticate, con le vittorie arrivano altre vittorie".

HARRY KANE

"Deve giocare anche su una gamba sola. Harry sa l'importanza che ha in squadra per la sua personalità, per la sua esperienza. Ma è bravo. Sto scherzando, non forzo un giocatore a scendere in campo se è infortunato, l'ho detto solo per far capire l'importanza del giocatore. Sta bene, è pronto".

Conte: "Ferguson mi voleva allo United quando ero alla Juve"

