Niente vittoria per Antonio Conte al ritorno in Premier League. Il suo Tottenham non va oltre lo 0-0 esterno a Goodison Park contro il combattivo Everton di Rafa Benitez dopo un'autentica battaglia luna più di 90 minuti. Primo tempo a ritmi elevatissimi, in cui le due squadre vivono di strappi e regalano momenti di alta intensità. Poche però le occasioni: unica vera chance per Reguilon sul finire di frazione, ma lo spagnolo mette alto. Non cambia lo spartito nella ripresa, in una gara che per entrambe le squadre era fondamentale non perdere. Un sussulto lo regala l'arbitro Kavanagh, che prima assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di Lloris su Richarlison e poi lo revoca dopo consulto con il VAR. Nel finale arriva la grande chance per il Tottenham: Lo Celso apre il mancino dal limite, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Entrambe le squadre fermano così, almeno in parte, l'emorragia di risultati: servirà tempo ad entrambe prima di raggiungere la definitiva guarigione.

Il tabellino

EVERTON-TOTTENHAM 0-0

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Gordon, Delph (60' Davies), Allan, Townsend (82' Holgate); Richarlison, Gray (90'+2 Gbamin). All. Benitez.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Reguilon (71' Doherty); Lucas Moura (71' Lo Celso), Kane, Son (84' Ndombele). All. Conte.

ARBITRO: C. Kavanagh

GOL: /

ASSIST: /

AMMONITI: 12' Reguilon, 26' Delph, 69' Richarlison, 69' Romero, 87' Ndombele, 90'+4 Skipp

ESPULSI: 90' Holgate

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

45' - REGUILOOOON!! CHE OCCASIONE SPRECATA!!! Eccola la chance per gli uomini di Conte di trovare il vantaggio: gran palla dentro di Kane per Reguilon che arriva tutto solo in estirata ma spara altissimo!

63' - CALCIO DI RIGORE PER L'EVERTON!! Fallo in uscita di Lloris su Richarlison, per Kavanagh è penalty!

65' - REVOCATO!! Kavanagh rivede la sua decisione e non assegna il rigore ai padroni di casa: era evidente il tocco sul pallone di Lloris!

88' - LO CELSOOOOO!!! PALOOOO!! Fantastica conclusione di interno mancino dal limite: la sfera si stampa sul legno alla destra di Pickford!

90'+1 - ROSSO!! E' ROSSO PER HOLGATE!! Kavanagh rivede l'azione al VAR e cambia la decisione: è rosso diretto per Holgate!

