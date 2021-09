Quarto gol in tre partite con lo United per Ronaldo, ma l'eroe è De Gea: parata al 94' su rigore di Noble, entrato apposta dalla panchina per presentarsi dal dischetto. I Red Devils vincono 2-1 contro il West Ham dopo la sconfitta con lo Young Boys e riprendono il Liverpool. Risultato che matura dopo un match bello e divertente: vantaggio di Benrahma alla mezz'ora con decisiva deviazione di Varane, rabbiosa reazione degli ospiti prima dell'intervallo con Ronaldo che segna da pochi passi dopo una parata di Fabianski sullo stesso CR7. Nella ripresa i ritmi calano ed è il West Ham a impressionare maggiormente, ma lo United passa all'89' grazie a Lingard, l'ex applaudito dai suoi ex tifosi prima della doccia gelata. Sembra finita, ma un mani di Shaw al 93' causa il rigore per i padroni di casa: Moyes inserisce Noble apposta per calciare il rigore, De Gea lo ipnotizza.

Il tabellino

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-2 (primo tempo 1-1)

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma (88' Lanzini), Fornals; Vlasic (68' Yarmolenko). All.: Moyes.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (88' Matic); Greenwood (73' Sancho), Bruno Fernandes, Pogba (73' Lingard); Cristiano Ronaldo. All.: Solskjaer.

Gol: 30' Benrahma (W), 35' Ronaldo (M), 89' Lingard (M)

La cronaca in 7 momenti chiave

27' PALO DI BRUNO FERNANDES - Sinistro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, deviazione provvidenziale di Fabianski e pallone sul palo.

30' GOL DI BENRAHMA - Tutto solo controlla e calcia a giro dal limite: deviazione decisiva di Varane, che non dà scampo a De Gea.

35' GOL DI RONALDO - Segna sempre lui, quarto gol in tre partite: cross di Bruno Fernandes, il portoghese colpisce al volo e viene respinto da Fabianski. CR7 poi non può sbagliare a porta vuota.

42' VLASIC A UN PASSO DAL GOL - Anticipo sul primo palo su palla dalla sinistra, il pallone gira e per poco non trova la porta.

47' FABIANSKI ANCORA DECISIVO - Pessimo errore di Fornals, Bruno Fernandes manda in porta Ronaldo: copre benissimo il portiere.

89' GOL DI LINGARD - Perla dell'ex, United avanti! Destro a giro splendido, pallone sotto l'incrocio.

94' DE GEA EROE - Mani di Shaw, Noble entra dalla panchina per calciare il rigore. Ma c'è la parata!

Il migliore

David DE GEA - Eroe con la parata al 94': lo United vince un match pesantissimo.

Il peggiore

Luke SHAW - Letteralmente salvato da De Gea: il braccio largo per il rigore del West Ham è follia.

