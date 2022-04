You'll Never Walk Alone', un canto questa volta dedicato non alla propria squadra ma a un avversario, Cristiano Ronaldo. Il quale il giorno prima aveva annunciato la morte prematura di uno dei due gemelli durante il parto della sua compagna, Georgina Rodriguez. Un applauso di cuore, un applauso che vale più di mille parole. Era il 7' di Liverpool-Manchester United, tutto il pubblico di Anfield inizia ad applaudire ed intonare '', un canto questa volta dedicato non alla propria squadra ma a un avversario,. Il quale il giorno prima aveva annunciato la morte prematura di uno dei due gemelli durante il parto della sua compagna, Georgina Rodriguez.

Ad

Il campione portoghese ha voluto condividere il suo gradimento sui social postando il video dell'episodio di Anfield su Instagram, scrivendo: "Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione", chiudendo con l'emoticon delle mani giunte.

Premier League Ufficiale, Ten Hag sarà il nuovo manager del Manchester United 4 ORE FA

Anche sua sorella Elma, da Madeira aveva rigraziato i tifosi dei Reds: “Grazie per questo, Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto oggi”, mentre un'altra sorella di CR7, Katia aveva scritto: "Oltre il calcio", pubblicando un video con il ritornello di 'You'll Never Walk Alone'.

Cristiano Ronaldo Junior segna e imita papà CR7

Premier League Dall'Inghilterra: Hamilton e Serena Williams pronti a investire nel Chelsea 5 ORE FA