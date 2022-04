Il primo tempo di Liverpool-Manchester United ha fatto da cornice a un toccante gesto da parte dei tifosi di Reds e Red Devils: in un Anfield gremito per il big match della 33esima giornata di Premier League, le due tifoserie - unite come non mai - hanno dedicato un pensiero speciale a Cristiano Ronaldo e alla sua compagna Georgina, colpiti lunedì da un gravissimo lutto familiare (la scomparsa di uno dei due gemelli neonati). Al minuto 7, momento simbolico a ricordare il numero di maglia del portoghese, gli spettatori e le panchine delle due squadre si sono alzati in piedi e hanno applaudito all'unisono Ronaldo per un lungo, intensissimo minuto. CR7, come annunciato dal Manchester United poche ore prima del calcio d'inizio, non è sceso in campo per restare vicino ai suoi cari in un momento così difficile.