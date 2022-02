Missione compiuta per il Liverpool che ad Anfield batte 3-1 il Norwich in rimonta. La squadra di Jurgen Klopp, che mercoledì sera si era imposta 2-0 sull'Inter a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League , va sotto a inizio ripresa ma reagisce con rabbia e ribalta il match nel giro di tre minuti. Mané pareggia in mezza rovesciata al 64', poi Salah firma il sorpasso al 67' festeggiando il suo gol numero 150 in tutte le competizioni con i Reds. Luis Diaz completa la festa all'81' siglando il suo primo, bellissimo gol con il Liverpool. Successo meritato per la formazione di Klopp che, chiuso sullo 0-0 un primo tempo giocato ad alto ritmo, non si è disunita dopo essere andata sotto e, al contrario, ha letteralmente schiacciato il Norwich nella propria area con una pressione asfissiante.

Sadio Mané esulta dopo il gol durante Liverpool-Norwich - Premier League 2021-22

Il tabellino

LIVERPOOL-NORWICH 3-1

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain (62' Thiago Alcantara), Henderson, Keita (62' Origi); Salah, Mané, Luis Diaz (90' Minamino). All.: Klopp.

NORWICH (4-3-3) - Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Normann (82' Lees-Melou), McLean; Sargent (76' Placheta), Pukki, Rashica (86' Rowe). All.: Smith.

ARBITRO: Mike Dean.

GOL: 48' Rashica (N), 64' Mané (L), 67' Salah (L), 81' Luis Diaz (L).

ASSIST: Sargent (N, 0-1), Tsimikas (L, 1-1), Henderson (L, 3-1).

AMMONITI: Williams (N).

NOTE - Recupero 1'+3'.

Luis Diaz esulta dopo il gol durante Liverpool-Norwich - Premier League 2021-22

La cronaca in 9 momenti chiave

5' OCCASIONE LIVERPOOL! Cross dalla destra di Salah sul secondo palo dove arriva Tsmikias che colpisce da due passi col sinistro ma spara incredibilmente alto. Reds a un passo dal vantaggio.

15' PUKKI SI DIVORA LO 0-1! Il finlandese del Norwich si presenta a tu per tu con Alisson, lo guarda e calcia in diagonale col sinstro: rasoterra che termina a lato. Occasione pazzesca fallita dalla squadra di Smith.

20' NORMANN SALVA SULLA LINEA! Sul corner Salah colpisce di testa sugli sviluppi di una mischia con Gunn ormai fuori dai pali: sembra gol, ma sulla linea c'è Normann che respinge di testa.

48' GOOOOOOLLLL DEL NORWICH! RASCHICA! 0-1! Sargent attraversa tutta l'area del Liverpool palla al piede, poi scarica per Raschica che non ci pensa su e spara col destro dal limite. Alisson è spiazzato dalla deviazione di Matip, palla che si insacca nell'angolino e Norwich in vantaggio ad Anfield! Assist di Sargent.

64' GOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL! MANÉ! 1-1! Henderson apre il campo per Tsimikas che di testa serve Mané a centro area: il senegalese si esibisce in una fantastica mezza rovesciata che non dà scampo a Gunn. Di nuovo parità ad Anfield. Assist di Tsimikas.

67' GOOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL! SALAH! 2-1! Lungo rilancio di Alisson a pescare l'egiziano che controlla in maniera perfetta al limite dell'area, mette a sedere Gunn con una finta e insacca con un beffardo destro rasoterra che prende in controtempo i difensori del Norwich. I Reds l'hanno ribaltata in tre minuti. Delirio ad Anfield.

72' ANCORA SALAH! L'egiziano è incontenibile: sinistro a giro appena dentro l'area, il pallone esce di pochissimo con Gunn che non ci sarebbe mai arrivato.

81' GOOOOOOLLLLL DEL LIVERPOOL! LUIS DIAZ! 3-1! Lancio illuminante di Henderson per il colombiano, che controlla con il destro appena dentro l'area e fulmina Gunn con il sinistro. Gol fan-ta-sti-co! Assist di Henderson.

82' LIVERPOOL A UN PASSO DAL 4-1! Recupero palla immediato con Luis Diaz che serve Mané: piattone destro da posizione defilata e pallone che esce sul fondo per una questione di centimetri.

Il momento social

Il migliore

Mohamed SALAH - Gol numero 150 (e che gol!) con il Liverpool. Imprendibile quando si accentra palla al piede dalla destra, sfiora la rete in almeno un altro paio di circostanze. Mattatore.

Il peggiore

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN - Impreciso e confusionario col pallone tra i piedi. Appena Klopp decide di mischiare le carte a centrocampo, sostituendo lui e Keita, il Liverpool cambia letteralmente marcia.

Inzaghi: "Per 75' meritato di vincere. Inter migliore della stagione"

