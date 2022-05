Il Manchester City è campione d'Inghilterra. Grazie al successo thrilling per 3-2 sull'Aston Villa - tutto in rimonta dopo clamoroso 0-2 iniziale - nella 38esima e ultima giornata di Premier League, i Citizens conquistano l'ottavo titolo nazionale della loro storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni.

Per Pep Guardiola, inoltre, si tratta della quarta Premier vinta in carriera: aveva già trionfato - sempre con il City - nel 2017-18, nel 2018-19 e nel 2020-21. Il successo del Manchester City è arrivato al termine di un appassionante e spettacolare duello con il Liverpool.

I Reds di Jurgen Klopp, che hanno già alzato al cielo Coppa di Lega e FA Cup, hanno comunque la possibilità di chiudere in maniera trionfale l'annata sabato prossimo 28 maggio in finale di Champions League a Parigi contro il Real Madrid. A nulla è valso il successo (in rimonta anche questo) per 3-1 ad Anfield contro un tignoso Wolverhampton.

Guardiola: "Sono ancora affamato, non posso andare via adesso"

