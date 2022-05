Calcio

Manchester City, Pep Guardiola: "Sono ancora affamato, non posso andare via adesso"

Parlando in vista della prossima partita di Premier contro il Newcastle, il tecnico del City ha negato l'ennesimo fallimento in Champions e si è detto ancora "affamato di vittorie. Non posso passare un anno solo a pensare a quanto sono felice. Se avessimo vinto la Champions per alcuni sarebbe stato grazie ai soldi che spendiamo"

00:01:14, un' ora fa